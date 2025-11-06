بتمويل إيطالي.. الدبيبة يشهد توقيع عقد تنفيذ «القطاع الفرعي»

شهد رئيس الحميد عبد الحميد الدبيبة مراسم توقيع عقد تنفيذ القطاع الفرعي (4.3) العزيزية – رأس جدير، التابع للقطاع الرابع من مشروع الطريق السريع امساعد – رأس جدير، والممول من الحكومة الإيطالية.

وجاء توقيع العقد في إطار اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية الإيطالية، ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، وتعزيز الربط بين المدن، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من قصر الخُلد بطرابلس عن إطلاق مشروع تنفيذ القطاع الفرعي (العزيزية – رأس إجدير) من مشروع الطريق السريع (إمساعد – رأس إجدير)، وهو أحد أهم مشاريع الربط الوطني والإقليمي في ليبيا.

وأوضح الدبيبة في منشور عللى صفحته بالفيسبوك، أن المشروع يُنفَّذ ضمن اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية الإيطالية، وبتمويل إيطالي يأتي في إطار الالتزامات المتفق عليها التي ظلت متوقفة منذ 15 سنة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في البلاد، ويعزز الترابط بين المدن، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة، وتوحيد الجهود نحو بناء وطن متكامل ومزدهر.