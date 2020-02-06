بتهمة التشهير..«بيزوس» يواجه دعوى قضائية

اتهم سانشيز بتسريب صورة عارية لبيزوس [انترنت]

يواجه مؤسس شركة أمازون، الملياردير، جيف بيزوس، القضاء، بعد أن رفع شقيق عشيقته مايكل سانشيز، دعوى قضائية ضده، اتهمه فيها بـ”التشهير”.



وفي التفاصيل، اتهم سانشيز، بيزوس بالضلوع في تسريب خبر أنه من يقف خلف تسريب صورة عارية لبيزوس، موجها الاتهامات إلى 10 من الأشخاص المحيطين بمؤسس أمازون.



وتعود القصة إلى كانون الثاني/ يناير الماضي، حين نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا قالت فيه، إن هناك أدلة بيد الادعاء في مانهاتن تشير إلى أن شقيق عشيقة الملياردير، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون هو من قام بتسريب صورهما لصحيفة “ناشونال انكويرر”.



وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت أن هاتف رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، تعرض عام 2018، للاختراق، وانه تم من خلال رسالة أرسلها له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من هاتفه النقال الخاص.

وأضافت الصحيفة أن ابن سلمان كان يتبادل الرسائل مع جيف بيزوس، ثم تبين لاحقا أن إحدى الرسائل التي أرسلها كانت “فيروسا” لقرصنة جهاز بيزوس، بحسب معلومات حصرية حصلت الصحيفة عليها.