بتوجيهات الدبيبة.. الحكومة تتابع خطة تطوير جهاز الإمداد الطبي

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، الخميس، اجتماعًا مع وزير الصحة محمد الغوج، ورئيس جهاز الإمداد الطبي المكلف حديثًا، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وتناول الاجتماع خطة عمل جهاز الإمداد الطبي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات رفع كفاءة منظومة الإمداد الطبي، بما يضمن انتظام توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتلبية احتياجات المرافق الصحية في مختلف المناطق الليبية.

ونقل محمد بن غلبون توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، التي شددت على أهمية ضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على رفع كفاءة أداء جهاز الإمداد الطبي، بما يعزز استقرار منظومة الإمداد ويدعم تقديم الخدمات الصحية داخل المرافق الطبية في أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف القطاع الصحي، والتركيز على تعزيز كفاءة منظومة الإمداد الطبي لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يُعد جهاز الإمداد الطبي من الجهات المسؤولة عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية في ليبيا، ويشكل انتظام عمله أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.