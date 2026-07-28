الديزل يصل إلى المخابز.. خطة طارئة لضمان استمرار «إنتاج الخبز»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وجّه بتوزيع كميات من منتوج الديزل على المخابز، ضمن إجراءات تهدف إلى متابعة احتياجات المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وأوضحت الشركة في بيان أن عملية توزيع الوقود ستُنفذ وفق خطة عاجلة تمتد لمدة أسبوع، وذلك إلى حين الانتهاء من تجهيز واستكمال جميع المستندات القانونية اللازمة لتنظيم عملية التزويد بشكل مستمر.

وأكدت شركة البريقة أن الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار حصول المخابز على احتياجاتها من الديزل خلال الفترة الحالية، بما يساعدها على مواصلة العمل وتلبية الطلب على الخبز والخدمات المرتبطة به.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم قطاع المخابز والحفاظ على استمرارية الإنتاج، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المنظمة لعملية توزيع الوقود.

وتُعد المخابز من القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل مباشر على توفر مصادر الطاقة لتشغيل معدات الإنتاج، إذ يمثل تأمين الوقود عنصرًا أساسيًا للحفاظ على انتظام توفير الخبز للمواطنين.

وتعمل الجهات المعنية بصورة دورية على متابعة احتياجات هذا القطاع وتأمين مستلزماته، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتجنب أي تأثيرات على توفر المنتجات الغذائية الرئيسية.