بحث التعاون بين ليبيا ووكالة نيباد

بحث وزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور، مع السيدة نادروس بيكيلي توماسن الأمين العام التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ،نيباد، أوجه التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وحسب بيان الوزارة على موقع فيسبوك، تركز النقاش حول مشاريع المواصلات والبنية التحتية، من خلال ربط دولة ليبيا بالدول الأفريقية المغلقة عن البحر الأبيض المتوسط لتكون حلقة وصل لتجارة العبور.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الاستثمارات الليبية بالقارة الأفريقية وإمكانية توظيفها في دعم المشروعات التنموية، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشكيل فريق فني يضم القطاعات الفنية، بشأن التنسيق والتعاون حول فرص الشراكة بين ليبيا والدول الأعضاء بالوكالة والدول الأفريقية الأخرى.