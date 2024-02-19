بحث التعاون في المجال التقني والفني بين ليبا و بريطانيا

بحث وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية ” يخلف السيفاو ” اليوم الإثنين، مع المدير التجاري بالسفارة البريطانية بطرابلس ” تشارلي جارنت ” والوفد المرافق له، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التعليم التقني والفني. .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية(وال) عن الوزير السيفاو تأكيده عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين ليبيا وبريطانيا، خاصة في مجال التعليم التقني والفني، لافتاً إلى أن هناك دائماً المزيد من الآفاق المفتوحة بين الجانبين لتعزيز هذا التعاون.

وعبر “السيفاو” عن تطلع ليبيا لتدعيم الشراكة بين المؤسسات التعليمية التقنية والفنية الليبية والبريطانية، واهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال التعليم التقني والفني ووضع خطة عمل لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أشاد ” جارنت ” بالتنسيق والتعاون بين البلدين، مشيراً إلى اهتمام بلاده الدائم بالتعاون مع ليبيا، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال التعليم التقني والفني، وتشجيع الطلاب الليبيين للدراسة في بريطانيا ودعم تدريب الباحثين، وتعزيز التعاون العلمي.

ولفت “جارنت” إلى الامكانيات التي يتمتع بها الجيل الجديد في ليبيا، وتطلّعه لتصبح بلادهم أفضل، مؤكداً اِهتمامه بتدريب وتأهيل منتسبي التعليم التقني والفني، من أجل تطوير مؤسسات التعليم التقني والفني في ليبيا.