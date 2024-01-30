بحث التعاون في مجال الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

بحث وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا، مجالات التعاون المثمر وخاصة ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الجانبين تطرقا للجوانب الحقوقية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما يتماشى والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة الليبية .

وتم التأكيد على أهمية وضع آلية عمل واضحة ومشتركة لمعالجة هذه الظاهرة من دول المصدر.

وتسلم الجانب الليبي عقب اللقاء بعض الاحتياجات اللوجستية والمتمثلة في معدات البحث والانقاذ و( 4 ) سيارات إسعاف، كما قام الوكيل بجولة داخل جهاز حرس الحدود وأطلع على سير العمل بغرفة العمليات والسيطرة.

حضر الاجتماع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة والقائم بأعمال السفارة الإيطالية بطرابلس ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وبعض مدراء الإدارات. والمكاتب في إطار التنسيق والتعاون الدولي .