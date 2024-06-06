بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا

استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الرحمن الهادي حمادة، نائب سفير المملكة المتحدة، كاثرين وايلد، بمناسبة انتهاء مدة عملها.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، وأن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين. وحسب بيان وزارة الخارجية، يأتي اللقاء في إطار تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الطرفين.