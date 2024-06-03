بحث ترتيبات افتتاح السفارة البولندية في طرابلس

بحث مدير الإدارة الاوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبد الرحمن خماده، مع وفد من جمهورية بولندا برئاسة مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، ياتسيك خودورفيتش، الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح السفارة البولندية للعمل من داخل العاصمة طرابلس.

وحسب بيان الخارجية، تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس اليوم الاثنين، التطرق الى عودة الشركات البولندية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في ليبيا، بالإضافة الى الشركات المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.

وأعرب الوفد البولندي عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية، والتطلع لاستئناف السفارة عملها من داخل العاصمة طرابلس.

وسيقوم الوفد خلال زيارته إلى ليبيا، بعدة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين للتباحث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، التي تربط البلدين في شتى المجالات.