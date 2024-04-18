بحث ملف عودة السفارة البرازيلية للعمل في طرابلس

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، مع وفد من وزارة الخارجية البرازيلية، برئاسة السفير البرازيلي لدى تونس والقائم بالأعمال لدى ليبيا فرناندو خوسيه دي أبرو، ملف عودة السفارة البرازيلية للعمل من العاصمة طرابلس.

وناقش المجتمعون العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث أبدى عيسى حرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب الوفد البرازيلي عن ارتياحه للأوضاع الأمنية في ليبيا، وترحيبه بعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.