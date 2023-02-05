بدءا من اليوم.. نقابة الشركة الليبية للمناولة بمطار مصراتة تدخل في اعتصام مفتوح

أعنلت نقابة الشركة الليبية للمناولة بمحطة مصراتة الدخول في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم الأحد وإلى أجل غير مسمى إلى حين تنفيذ مطالبهم.

ورئيس النقابة للشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار مصراتة الدولي نزار السويحلي إنّ الاعتصام جاء بسبب تلكؤ الحكومة في صرف مرتباتنا المتأخرة منذ 20 شهرا

وأوضح السويحلي لـ «عين ليبيا» أنّ هي تضمين مرتباتنا لعام 2023 مع مرتبات وزارة المواصلات وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها في حرب مطار طرابلس

وأضاف السويحلي أنّ شركات الطيران تعمل بشكل طبيعي لأنها متعاقدة مع شركات مناولة خاصة، باستثناء شركتي الخطوط الليبية والإفريقية جرى تحويل رحلاتهما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.