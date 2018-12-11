بدءًا من 2019 الجزائر توقف استيراد الوقود

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ولد قدور في “تيميمون” بمحافظة أدرار جنوب غرب الجزائر، أرجع خلاله القرار إلى استحواذ الشركة على مصفاة “أوغستا” في إيطاليا واستلام مصفاة ثانية جنوب العاصمة.

وأضاف أنه “من غير المعقول أن تستورد بلاده ما قيمته مليارا دولار سنويًا من الوقود… وخلال السنوات العشر الماضية، استوردنا بقيمة 25 مليار دولار وقود من الخارج”.

وكثفت الجزائر، عمليات ضبط الواردات، محاوِلاً وقفَ خروج النقد الأجنبي من البلاد، الذي تأثرت وفرته في السوق بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وكشف ولد قدور، أن شركة سوناطراك شرعت قبل أيام في تكرير الخام الجزائري بمصفاة “أوغستا” الإيطالية الواقعة في جزيرة صقلية.

وتابع: “جزء من إنتاج المصفاة سيُسوَّق في أوروبا، وجزء سيتم جلبه إلى الجزائر وضخه في السوق المحلية”.

وأعلنت سوناطراك مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استكمال إجراءات الاستحواذ على مصفاة “أوغستا”، المملوكة لمجموعة إكسون موبيل الأمريكية.

ولم تتعد قيمة الصفقة مليار دولار حسب مسؤول سوناطراك، وتبلغ طاقة التكرير بها 10 ملايين طن سنويًا.

وخلال المؤتمر، أوضح المسؤول الجزائري قرب تسلم الشركة مصفاة سيدي رزين جنوب العاصمة، التي تخضع حاليًا لأعمال صيانة وتحديث، إذ تبلغ طاقتها 5 ملايين طن سنويًا.

وتستهلك الجزائر نحو 20 مليون طن من الوقود سنويًا (ديزل وبنزين).