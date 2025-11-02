بدء التشغيل التجريبي لأقسام الولادة بمستشفى «قصر أحمد العام»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن مستشفى قصر أحمد العام قد استقبل أول حالة ولادة قيصرية في أقسام النساء والولادة، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي لهذه الأقسام، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المقرر في بداية الشهر المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الحدث يأتي ضمن جهودها المستمرة لتفعيل وتطوير المرافق الصحية في مختلف المدن، بما يسهم في تعزيز قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة وفق المعايير العالمية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في كافة المجالات.