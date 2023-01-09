بدء الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية في غريان والعربان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية انطلاق الحملة الانتخابية للقوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي غريان والعربان ابتداء من الاثنين المقبل.

وحددت اللجنة المركزية في بيان لها، سقف الحملة لكل قائمة مترشحة بالبلديتين كذلك يومي الصمت الانتخابي والاقتراع.

وأشارت اللجنة أنّ سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي غريان 7 آلاف فيما حددت 3 فبراير يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع 04 فبراير.

وحدد اللجنة سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي العربان 23 ألف دينار على أن يكون 10 فبراير يوم الصمت الانتخابي واليوم الذي يليه يوم الاقتراع.