بدء المرحلة الأولى من تحضيرات الانتخابات البلدية

تحضر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية، المتمثلة في مرحلة (الربط )، التي تتطلب من المواطنين الراغبين بإدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية، أن يقوموا بربط ارقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في المرحلة اللاحقة.

أوضح مجلس المفوضية في بيان اليوم؛ أن التسجيل في سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيلا جديدا ومنفصلا كلياً عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية، التي ستُنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية الربط، وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن في هذه المرحلة.

ودعت المفوضية مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخب السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود المفوضية من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية الربط التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموماً، ومرحلة تسجيل الناخبين على وجه الخصوص.

وحثت المفوضية الحكومة على دعم عملية انتخاب المجالس البلدية الرامية إلى خلق الاستقرار في قواعد الهيكل الإداري والخدمي للدولة، واصدار قرارها العاجل بشأن توفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ هذه العملية.