بدء صرف مكافآت لجان «الإشراف والمراقبة» على امتحانات الشهادات

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن بدء صرف مكافآت لجان الإشراف والمراقبة على امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي (الدورين الأول والثاني)، وذلك بالتنسيق مع مراقبات التربية والتعليم في مختلف بلديات البلاد.

وأوضح المهندس محمود الفالي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، أن الصكوك قد تم اعتمادها واستكمال جميع إجراءات صرفها، بالتعاون مع المراقب المالي بالمركز الأستاذ عبد المنعم الاحيمر، إضافة إلى القسم المالي والمراجعة الداخلية.

وأكد الفالي أن عملية التوزيع ستبدأ على مراقبات التربية والتعليم التي استوفت بياناتها المطلوبة، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال جاريًا على استكمال بقية المكافآت، وذلك فور استلام البيانات من مكاتب الامتحانات في البلديات، تمهيدًا لصرفها في أقرب وقت ممكن.