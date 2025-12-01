بدعم اليونيسف.. طرابلس تستضيف ورشة وطنية حول «التربية الإيجابية»

انطلقت اليوم في طرابلس فعاليات ورشة عمل تنظمها وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لبحث سبل تعزيز التربية الإيجابية ووسائل التكيّف داخل البيئة المدرسية.

وتشهد الورشة مشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف مناطق ليبيا، ضمن مسار تطوير منهج الدعم النفسي الاجتماعي الموجّه للمدارس، بما يعزز حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع، وصولًا إلى إعداد النسخة النهائية المعتمدة للتربية الإيجابية على المستوى المؤسسي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار برنامج التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف، ووفق خطة عمل إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية للعام 2025، التي تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، وترسيخ مفاهيم التعامل الإيجابي بين المعلمين والطلبة.

وتعمل ليبيا منذ سنوات على تحديث منظومة التعليم عبر برامج تربوية ونفسية تستهدف تحسين البيئة المدرسية في ظل التحديات الاجتماعية التي مر بها القطاع.

وتعاونت وزارة التربية والتعليم مع منظمات دولية، أبرزها اليونيسف، في برامج حماية الطفل ودعم الصحة النفسية داخل المدارس منذ مطلع العقد الماضي، مع سعي متواصل لبناء مناهج تعزز مهارات التكيّف وتحد من السلوكيات السلبية داخل المؤسسات التعليمية.