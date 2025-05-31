بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي

أعلن رئيس مجلس النواب عن دعوته للسادة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية المقرر انعقادها يوم الإثنين القادم، الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1446 هـ، والموافق الثاني من يونيو 2025 م، وذلك بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة أعمال المجلس ومناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، حيث يُتوقع أن يتناول جدول الأعمال عددًا من الملفات السياسية والتشريعية الهامة.

وصدر الإعلان في بنغازي، يوم السبت 04 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 31 مايو 2025 م، من قبل رئاسة مجلس النواب.

هذا ويُعد مجلس النواب، المنعقد في مدينة بنغازي، أحد الأجسام التشريعية الرئيسية في ليبيا، ويتولى مهام سن القوانين، ومتابعة السلطة التنفيذية، والمساهمة في صياغة مخرجات التسوية السياسية بالتعاون مع باقي الأطراف المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المرتقبة عدة ملفات ملحّة، منها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، والمسار الدستوري، بالإضافة إلى مستجدات الحوار السياسي، والتطورات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.