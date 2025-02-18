برادو الجزائري يعلن انتقال لاعبه الدولي الطاهر بن عامر لنادي الاتحاد

أعلن نادي برادو الجزائري انتقال لاعبه الدولي الليبي الطاهر بن عامر لصفوف فريق الاتحاد على سبيل الإعارة.

بن عامر الذي لعب وتأسس في صفوف نادي الأهلي بنغازي ينتقل حالياً إلى صفوف نادي الاتحاد بعد تجربة احترافية في الجزائر، وسبق أن كانت له تجربة احترافية أخرى بالمغرب من بوابة الدفاع الحسني الجديدي.

وسيصل اللاعب مساء اليوم إلى مطار معيتقية الدولي بالعاصمة طرابلس، كما أن العرض المالي المقدم لنادي باردو ورغبة اللاعب في انتقاله لنادي الاتحاد كانت الأسباب الحاسمة في رحيله نحو القلعة الحمراء على سبيل الإعارة وبشروط وضعتها إدارة نادي برادو الجزائري.