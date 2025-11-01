براك: لبنان دولة فاشلة ويجب حصر السلاح فوراً

وصف المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم براك، لبنان بأنه “دولة فاشلة” خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات والمصارف تواجه مشاكل.

وأكد براك أن “لن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله”، مضيفًا: “لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعًا”.

وأوضح أن إسرائيل تقصف جنوب لبنان يوميًا بسبب استمرار وجود سلاح حزب الله، مشيرًا إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود.

وجاء ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد عناصر من حزب الله، حيث أعلن القضاء على عنصر في بلدة كونين جنوب لبنان، بزعم تهديده للأمن الإسرائيلي.

وكان أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون تعليمات للجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي، مؤكدًا أن أي اعتداء على الأراضي اللبنانية يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية.

وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بعد باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، وما زالت تحتفظ بوجودها العسكري في نقاط استراتيجية جنوب لبنان، إلى جانب ضربات جوية متفرقة، بينما يطالب لبنان بوقف هذه الانتهاكات.