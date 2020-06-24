برشلونة يحقق فوزا على ضيفه أتلتيك بهدف يتيم

بعدما فقد فريق برشلونة الصدارة بعد تعادله دون أهداف في أشبيلية الجمعة الماضي، فوزا بشق الأنفس على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف يتيم، في المباراة التي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع بذلك رصيده إلى 68 نقطة، وانتزع صدارة الليغاء بفارق 3 نقاط من ريال مدريد، الذي يستضيف فريق ريال مايوركا، يوم الأربعاء، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 42 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

دخل إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بديلا في الوقت المناسب، ليمنح فريقه الفوز1-صفر بملعبه على أتلتيك بلباو، الثلاثاء، ويجنب فريقه ثاني تعادل على التوالي كان من شأنه أن يوجه ضربة أخرى لآماله في الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ونجح أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 71 عندما مرر ميسي الكرة إلى راكيتيتش، الذي كان قد شارك قبل 6 دقائق فقط، وحافظ على هدوء أعصابه ليسجل في مرمى حارس بلباو المتألق أوناي سيمون.