برشلونة يستعد لتطبيق لائحة عقوبات ضد «ميسي»

يستعد نادى برشلونة الإسباني لتطبيق لائحة العقوبات على الأرجنتينى ليونيل ميسي، بعد تمرده بعدم حضور فحص كورونا صباح اليوم، الأحد، قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد اليوم، الاثنين، بالمدينة الرياضية.

حيث تصاعدت أزمة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، بعد أن أعلن النجم الأرجنتيني رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفاجأ ميسي الجميع، أمس الأحد، بتمرده على برشلونة، وتخلف عن الحضور لمركز تمارين الفريق، حيث كان من المفترض أن يخضع وزملاؤه لفحص كورونا المستجد، وذلك تمهيدا لانطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

ووفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية لنادي برشلونة، ففي حال تغيب ميسي فقط عن فحوصات كورونا، سيتم توقيع عقوبة خفيفة عليه، بينما إذا أصر على الغياب عن تدريبات الفريق دون عذر مسبق أو قهري، فإن العقوبة ستقتضي بخصم جزء كبير من راتبه يصل إلى 25 %، وإذا استمر غيابه، فقد يصل الأمر إلى فصله نهائيا من الفريق الأول، وإيقافه عن العمل بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” .

وتشير كل التوقعات إلى أن النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما، سيرحل عن برشلونة هذا الصيف، وأن وجهته المقبلة ستكون على الأرجح نادي مانشستر سيتي، الذي يشرف عليه المدرب الأسطوري لـ”البارسا”، بيبب غوارديولا.

يذكر أن ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف العام المقبل، كان بعث بفاكس أخبر من خلاله الفريق الكتالوني برغبته في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم، لكن إدارة “البارسا”، متشبثة باللاعب، وتطالب بالحصول على 700 مليون يورو مقابل التخلي عنه.