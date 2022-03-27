برعاية أمريكية.. حوار حول السلام والمصالحة في مرزق

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، عن تسيير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن خلال نقابة المحامين الأمريكيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مرزق.

وألقى دون بينيل المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير الأمريكية ريتشارد نورلاند، أعرب فيها عن دعم الولايات المتحدة لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين.

وقال بينيل: “نهنّئ وفدي التبو والعرب الذين اختاروا السلام على الحرب، ووقعوا بالأمس في تونس العاصمة أمام مستشارة الأمين العام لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهّد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل مرزق”.

وأشارت السفارة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاؤها، يقفون على استعداد لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية وبناء مرزق كمدينة يعمّها السلام والازدهار.