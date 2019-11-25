برعاية «السويحلي».. الاتفاق على توحيد الجهود والصفوف لدحر عدوان حفتر

عُقِد الأحد، اجتماع بمحور وادي الربيع في العاصمة طرابلس، ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، وآمر غرفة النهر “علي اشتيوي” وآمر غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب “علي ابوزيان” وآمر قوة الإسناد “سالم المحيشي” وأغلب قادة المحور بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توحيد الجهود والصفوف لدحر عدوان حفتر، برعاية عبد الرحمن السويحلي.

وصرّح قادة المحور من غرفة النهر وقوة مكافحة الإرهاب أن الاجتماع كان ناجحًا ونتائجه ستكون مفاجئة وقاسية لعصابات حفتر والكانيات وكتائب القدافي، حسب وصفهم.

هذا وقام رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، الأحد، بزيارة ميدانية لتفقد محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

من الخطوط الأمامية تجدد العهد اليوم، ورأينا عزما من أبطال وقادة محور وادي الربيع على دحر مليشيات حفتر، حيث الهمم والمعنويات تعانق السماء.

وأضاف:

كما أكدنا على توحيد صفوفنا وجهودنا نحو اجتثاث مشروع عودة الاستبداد،وشددنا على أن نجاح بناء دولة ليبيا الديمقراطية مرهون بتحقيق هذا الهدف المشروع.