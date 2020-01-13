برلين تستضيف مؤتمراً دولياً حول ليبيا الأحد القادم

أكدت ميركل على أن المحادثات ستقودها الأمم المتحدة. [بقايا حائط برلين/رويترز]

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن برلين ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الـ19 من شهر يناير الجاري.

يأتي ذلك فب حين، نقلت وكالة رويترز عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية لقمة برلين بشأن ليبيا قولهم، إن ألمانيا تخطط لعقد القمة في برلين يوم الـ19 من شهر يناير الجاري الذي يوافق الأحد القادم.

هذا وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين وسط دعوات تركيا وروسيا لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم السبت:

نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين.

وأكدت ميركل على أن المحادثات ستقودها الأمم المتحدة إذا عُقِد الاجتماع في برلين وأنه سيتعين على الأطراف المتحاربة في ليبيا القيام بدور كبير للمساعدة في التوصل إلى حل.

ونوهت بأن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لأن تصبح دولة ذات سيادة وتنعم بالسلام.

من جهته عبر بوتين عن دعمه لهذه الخطوة قائلا إنها فكرة صائبة وضرورية لإنهاء الصراع في ليبيا.