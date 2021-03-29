برلين تُعلن إلغاء مؤتمر عبر الفيديو بين بوتين وميركل وماكرون

الحكومة الألمانية أعلنت أن المؤتمر عبر الفيديو المنتظر لزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا، فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون، لم يُعقد اليوم الاثنين.

أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زيبرت في إفادة صحفية في برلين: “لقد سئلت سابقًا عن مؤتمر الفيديو بمشاركة المستشارة والرئيسين الفرنسي والروسي. لا يسعني إلا أن أخبركم أن الفعالية هذه لم تعقد اليوم. وليس لدي تفاصيل أخرى”.

هذا وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق إنه على الرغم من “الخلافات العميقة” بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، “إلا أنه من الضروري استراتيجيا الاستمرار في الحوار مع روسيا حول العديد من القضايا الجيواستراتيجية”.

وأشارت ميركل بشكل منفصل إلى قضية التسوية في أوكرانيا، التي في رأيها، “لم يكن هناك تقدم يذكر في الأشهر الأخيرة”. مؤكدة “ضرورة وضع هذا على جدول الأعمال مرة أخرى. وهذا يعني أننا بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للبقاء في حوار مع الرئيس الروسي”.

كما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التعاون في مجال مواجهة جائحة الكورونا، مع التركيز على آفاق إنتاج لقاح مشترك.

وجاء في بيان للكرملين: “جرت مناقشة مسائل التعاون في مواجهة جائحة الكورونا مع التركيز على آفاق الإنتاج المشترك للقاح، وتم الاتفاق على مواصلة هذا الموضوع من قبل وزيري الصحة للدولتين”.وفقا ما ذكرت سبوتنيك.