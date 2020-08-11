برنامج الأغذية العالمي يُرسل 50 ألف طن من القمح إلى لبنان

أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن تقديم مساعدات عاجلة لآلاف الأسر اللبنانية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، مبديا تخوفه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد الانفجار.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إن برنامج الأغذية العالمي سيرسل نحو 50 ألف طن من القمح إلى لبنان، لمواجهة التداعيات الغذائية والصحية لانفجار مرفأ بيروت.

وذكر المكتب في تقرير، إن الشحنة ستساهم في تقليل أية فجوة نشأت عن تدمير صوامع القمح في المرفأ الذي تعرض لانفجار كبير، الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وكانت وكالة الأناضول أوردت الجمعة، أن برنامج الأغذية العالمي يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن، للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء بأنحاء لبنان بعد الانفجار.

وقال برنامج الأغذية العالمي : “الانفجار أدى إلى تلاشي 120 ألف طن متري من المواد الغذائية الأساسية المخزنة في الميناء، بما في ذلك القمح وفول الصويا والفاصوليا ومواد أخرى”.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.