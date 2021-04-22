بريطانيا.. إدراج القادمين من الهند على القائمة الحمراء

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا اليوم الخميس، عن اكتشاف 55 إصابة جديدة بسلالة متحورة من فيروس كورونا، رصدت لأول مرة في الهند.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الهيئة قولها، إن ذلك سيدفع بالهند إلى قائمة السفر الحمراء البريطانية اعتبارا من صباح يوم الجمعة.

يأتي ذلك في حين، اكتشفت بريطانيا ما إجماله 132 إصابة مؤكدة ومحتملة بسلالة بي.617.1 حتى الآن.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الاثنين، أن الهند ستضاف إلى القائمة الحمراء وهو ما يعني أن المسافرين القادمين منها سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي الفندقي.

وأوضحت هيئة الصحة العامة أن 70 حالة أخرى من السلالة المتحورة التي اكتشفت أولا في جنوب إفريقيا بي.351.1، قد سجلت في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.