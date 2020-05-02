بريطانيا.. تراجع لمعدل وفيات كورونا وبدء تخفيف إجراءات الحجر

شهدت بريطانيا، اليوم السبت، انخفاض ملموس في وتيرة ارتفاع الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة.

ونقلت وكالات أنباء عن نائب كبير المسؤولين الطبيين، روبيرت جينريك، قوله في مؤتمر صحفي السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 621 حالة ووصل إلى نقطة 28131.

وعلى الرغم من أن أرقام الوفيات لا تزال مرتفعة، إلا أن حصيلة اليوم تمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع الإحصائيات الـ3 السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 28 أبريل 586 حالة، وفي 29 أبريل 765، وفي 30 أبريل 674، وفي 1 مايو 739.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت صحيفة “صن” البريطانية بأن، الحكومة في البلاد تخطط للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليا قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي.

ولكن الخبراء يحذرون، من أنه سيكون صعبا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا المستجد، قد تراجع بشكل كبير. ويدل استطلاع للرأي العام، تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من “كورونا فوبيا” ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.

ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.

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