بريطانيا تستثمر أكثر من 43 مليون دولار في تجارب لقاحات كورونا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستستثمر 33.6 مليون جنيه إسترليني (43.6 مليون دولار) لتمويل المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاحات ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما أفادت شبكة “فوربس”، فإنه خلال هذه التجرية يمكن أن يُصاب المتطوعون الملقحون بالمرض عمدا، لإثبات فعالية اللقاح وسيحتاج العلماء أولا إلى تصنيع سلالة فيروسية وتحديد أصغر جرعة من شأنها أن تصيب المتطوعين الذين سيكونون جميعا بالغين وأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. عند الحصول على الموافقات التنظيمية والأخلاقية، ستجرى تجارب التحدي بين يناير ومارس من العام المقبل.



وسيتم إجراء التجارب بواسطة شركة “hVIVO”، وهي وحدة تابعة لمجموعة الخدمات الصيدلانية Open Orphan.

وأشادت منظمة 1DaySooner، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن تجربة تحدي كوفيد- 19، بالقرار قائلة: “نحن سعداء لأن المملكة المتحدة تتبنى الإيثار لآلاف المتطوعين البريطانيين الذين يريدون هذه الدراسات… كل يوم بدون لقاح عالمي نخسر عددا كبيرا من الأرواح”.

كما كشفت المنظمة عن أن العدد الإجمالي للمتطوعين الذين سجلوا للمشاركة في تجارب التحدي البشري عبر 166 دولة بلغ 38659 شخصا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 21331 إصابة و241 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل قفزة حادة لكلا المؤشرين في البلاد.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.