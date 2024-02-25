بريطانيا تطالب دول الغرب بمصادرة الأصول الروسية

حثّت بريطانيا، الدول الغربية على مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: يجب أن نكون أكثر جرأة في ضرب اقتصاد الحرب الروسية، ويجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة.

وبحسب صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، دعا سوناك، الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المسيرة والذخائر بالإضافة إلى مساعدات أخرى.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت مؤخرا عن مساعدات بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني “311 مليون دولار” لتمويل ذخيرة المدفعية الأوكرانية.

وكان وزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون، كان التقى في يناير الماضي، والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية، لمناقشة مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

هذا وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا، بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022.

وكانت روسيا، حذّرت قبل أيام، الدول الغربية من أن ردها سيكون قاسيا للغاية إذا صادرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصولا روسية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.