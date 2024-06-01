بريطانيا تطلق تجربة أول لقاح للسرطان في العالم

ذكر موقع “نيوزويك”، أن “إنجلترا شهدت تجربة جديدة تتمثل بإعطاء أول لقاح للسرطان يساعد في منع عودة المرض بعد الجراحة”، لافتا إلى أن “اللقاحات ستصنع في هذه التجربة بواسطة شركة التكنولوجيا الحيوية “بيونتيك إس إي”.

وبحسب الموقع، “فإن العديد من مواقع الخدمة الصحية الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا ستشارك في التجربة، والتي ستركز في البداية على مرضى سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والجلد والرئة والمثانة والكلى”.

وذكر أن “اللقاح الجديد شكل من أشكال العلاج المناعي، وهو مصمم لتحفيز جهاز المناعة في الجسم حتى يتمكن من تحديد موقع الخلايا السرطانية ومكافحتها، مما يقلل من فرص عودة المرض الخبيث ثانية”.

وأضاف الموقع: “على عكس اللقاحات الخاصة بأمراض مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19، والتي يتم أخذها لمنع شخص ما من الإصابة بالمرض، فإن لقاح السرطان يعالج الأشخاص الذين يعانون بالفعل من المرض”.

وقال المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إيان فوكس، إن “التجربة لن تكتمل إلا في عام 2027، لذا سوف تمر سنوات عديدة حتى يصبح هذا العلاج متاحا للجميع”.

ولفت إلى أنه “من المأمول أن يتم استخدام هذا العلاج جنبا إلى جنب مع الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لمنع عودة السرطان، وقد يكون له آثار جانبية أقل من العلاجات الأخرى”.