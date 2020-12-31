بريطانيا تفرض «المستوى 4» من الإغلاق على بعض المناطق

وزير الصحة البريطاني أعلن أنه سيتم نقل منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا إلى جانب أجزاء من الشمال الغربي والجنوب الغربي، إلى مستوى 4 من قيود الإغلاق مشدد اعتبارا من اليوم الخميس.

وتعني هذه الخطوة أن حوالي 75% من السكان يخضعون الآن لطلبات “البقاء في المنزل”، مع انتقال البقية إلى المستوى 3 الصارم، الذي يتطلب إغلاق جميع أماكن الضيافة باستثناء الوجبات الجاهزة والدليفري ويفرض قيودا صارمة على جهات الاتصال الاجتماعية.

وتم إصدار التفاصيل من قبل إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية قبل لحظات من قيام وزير الصحة مات هانكوك بإلقاء بيان أمام أعضاء مجلس العموم لإطلاعهم على الأرقام المرتفعة لحالات الإصابة والاستشفاء بسبب كورونا.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت يوم أمس عن تسجيل 53135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا وحادا لهذا المؤشر المتزايد وسط انتشار السلالة المتحورة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.