بريطانيا تُريد معرفة المزيد من السعودية عن قضية خاشقجي واليمن

ينطلق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الاثنين في جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات سيطالب الرياض فيها بفعل المزيد في التحقيق بمقتل خاشقجي ولإيجاد حل سلمي للحرب اليمنية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية فإنّ هانت الذي يصل السعودية الاثنين سيجتمع خصوصاً مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

حيث سيطلب من السلطات السعودية فعل المزيد لضمان تحقيق العدالة لعائلة خاشقجي وسيُشدّد على أهمية تعاون السعودية مع تركيا لإجراء تحقيق كامل وموثوق به.

هذا ونقل بيان الوزارة عن هانت قوله:

“من غير المقبول أن تبقى ظروف مقتل خاشقجي غير واضحة”.

وسيتطرق هانت في زيارته للإمارات إلى المعارك الدائرة في اليمن بين المسلحين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها.

كما نقل البيان عن هانت إشارته إلى الحصيلة البشرية التي لا تُحصى لهذا النزاع الذي يتطلب حلاً سياسياً.