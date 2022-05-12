بريطانيا تُعفي مواطني السعودية والبحرين من تأشيرة الدخول

أعلنت بريطانيا عن إعفاء مواطني المملكة العربية والسعودية والبحرين ابتداء من الأول من يونيو المقبل من إجراءات التأشيرة والاستعاضة عنها بفيزا إلكترونية مقابل 30 جنيهاً إسترلينياً، على أن يتم التقديم لها قبل فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 48 ساعة قبل موعد السفر.

ويأتي ذلك في مبادرة لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، وكانت بريطانيا قد اتخذت هذه الخطوة في السابق مع مواطني قطر وعُمان والإمارات والكويت.

واعتبارا من الأول من يونيو، سيكون باستطاعة المواطنين السعوديين والبحرينيين الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة المملكة المتحدة (سواء للسياحة أو لزيارة عمل، أو للدراسة، أو للعلاج الطبي) لمدة تصل إلى ستة شهور، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد عمق شراكة المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين، وتعزيز الروابط الدبلوماسية والازدهار الاقتصادي.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية انضمام السعودية والبحرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المستفيدة من النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحفظ الأمن والعمليات الحدودية الفعالة لضمان إجراء التدقيق الأمني اللازم قبل السفر، وتمكين الدخول عبر الحدود البريطانية بسهولة للزائرين.

يُشار إلى أن النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة يتيح السفر إلى المملكة المتحدة دون الحاجة للحصول على تأشيرة، شريطة تعبئة استمارة الإعفاء من التأشيرة قبل كل زيارة. هذه طريقة سريعة لتقديم طلب الحصول على تأشيرة، مقابل رسم بسيط، حيث لا حاجة لتقديم البيانات البيومترية (الصورة والبصمات)، أو زيارة مركز التأشيرة، أو تسليم جواز السفر للحصول على تأشيرة قبل السفر.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في تصريح لها: “النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للمواطنين البحرينيين والسعوديين يساعد في تقوية الروابط بين شعوب بلداننا، ويعزز الازدهار الاقتصادي.. هذا النظام هو بديل رقمي سريع لتأشيرة الزيارة العادية، ويضمن إجراء كل التدقيق الأمني اللازم قبل السفر. ومن شأن التحسين في إصدار التأشيرات المعلن عنه اليوم أن يوفر أمنا أكبر لمواطنينا، بينما يجعل سفر مواطني الخليج إلى المملكة المتحدة للسياحة والعمل أكثر سهولة وأقل تكلفة”.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: “هذا النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة يقوّي علاقاتنا مع السعودية والبحرين، ويُسهّل على الزائرين من الخليج زيارة المملكة المتحدة.. تحتل صداقتنا مع كلا البلدين أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وتستند إلى أولوياتنا المشتركة في مجالات كالتجارة والاستثمار والأمن”.

وسيكون بموجب التأشيرة الإلكترونية “EVW” أو ما يعرف بالـ”ويفر”، تسهيل زيارة السعوديين والبحرينيين للمملكة المتحدة؛ ففي الماضي كان يتعين على الزوار السعوديين والبحرينيين الانتظار لمدة شهر أو أكثر للحصول على التأشيرة، لكن مع تنفيذ القرار سيكون من السهل التوجه لبريطانيا لمدة أقصاها ستة أشهر ويسمح بالدخول بهذه التأشيرة الإلكترونية مرة واحدة.

هذا ولا يمكن للمتقدم لهذه التأشيرة استخدامها من أجل العمل أو الزواج أو أي سبب آخر خارج حدود الزيارة المقتصرة على السياحة والعلاج والدارسة لفترة وجيزة.