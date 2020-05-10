بريطانيا.. جونسون تخطينا الذروة الآن وسنعلن «خطوة جديد» من كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد نظام تحذير من خمس درجات من فيروس كورونا المستجد في إنجلترا الأحد عندما يشرح خطط الحكومة للبدء تدريجيا في تخفيف إجراءات العزل العام.

ومن المقرر أن يلقي جونسون خطابا الساعة 18 بتوقيت غرينيتش يعلن خلاله الخطوات المقبلة في معركة بريطانيا ضد الجائحة التي أدت لفرض إجراءات عزل عام أوقفت الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريبا وأبقت الملايين في منازلهم لما يقرب من سبعة أسابيع.بحسب سكاي نيوز.

وقالت وسائل الإعلام إن جونسون سوف يعلن تفاصيل نظام تحذير من خمس درجات لإنجلترا يتراوح من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من كوفيد-19 في المناطق المختلفة للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك.

وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

وتستخدم أنظمة التمييز اللوني في دول أخرى بالفعل مع شروعها في تخفيف إجراءات العزل من بينها فرنسا والهند.

وسجلت بريطانيا 31587 وفاة بكورونا وهو ما يشكل الآن ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يقول جونسون إن المواطنين مسموح لهم الآن بمغادرة منازلهم لممارسة التمارين الرياضية لأكثر من مرة في اليوم.

وقال جونسون لصحيفة صن اليوم الأحد “هذا هو الجزء الخطير.. تخطينا الذروة الآن لكن سيكون علينا أن نعمل بجد أكبر لتنفيذ كل خطوة بالشكل الصحيح”.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة ستغير شعار “ابقوا في المنزل” إلى “ابقوا حذرين” مع تشجيع من لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة للمكاتب والمصانع ما دامت قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة متبعة.

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