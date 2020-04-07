بريطانيا: حالة جونسون لم تتحسن بعد دخوله العناية المركزة

جونسون لا يزال في العناية المركز

كشفت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، إن حالته لم تتحسن بعد.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركز لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أمس الاثنين، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا، جونسون نُقل إلى غرفة العناية المركزة.

وفي وقت سابق قبل نقله إلى العناية المركزة أكد جونسون على أنه موجود بالمستشفى، وأن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

وهكذا قد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بداية الشهر الجاري أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً