بريطانيا.. مقتل طفل في عملية طعن وسط العاصمة لندن (فيديو)

قتل فتى وأصيب آخرون، في عملية طعن في العاصمة البريطانية لندن، نفذها رجل يحمل سيفا، هاجم عددا من الأفراد ورجال الشرطة.

وبحسب مشاهد عرضت في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر منفذ عملية الطعن في لندن والتي أدت إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين، مدنيين وضابطي شرطة.

وظهر في الفيديو المشتبه به، وهو يرتدي سترة صفراء ويحمل بيده ساطورا “سكينا كبيرا”.

وكشف شهود عيان “بأن الرجل كان يشهر سيفه محاولا مهاجمة الشرطة، لكنهم بعد ذلك حاولوا صعقه فهرب، وكان يصرخ على الشرطة: “هل تؤمنون بالله؟”

واستبعدت الشرطة البريطانية علاقة الإرهاب بحادثة الطعن، وأكد كبير المشرفين في الشرطة ستيوارت بيل، “أن الشرطة قامت بصعق المشتبه به الذي تم القبض عليه بعد 22 دقيقة من استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث”، مبينا “أنه يبلغ من العمر 36 عاما لا يزال رهن الاحتجاز”.

هذا وشهدت العاصمة البريطانية، “لندن”، حالة من التوتر خلال الفترة الماضية بسبب المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في غزة.