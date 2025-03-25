بسبب التوترات في العالم.. هولندا تعتزم زيادة «تعداد جيشها» إلى 100 ألف جندي  

أعلنت هولندا “أنها تعتزم زيادة حجم جيشها إلى نحو 100 ألف بحلول عام 2030، وبعد ذلك قد يرتفع العدد إلى 200 ألف”.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية: “من المتوقع أن يصل عدد العسكريين إلى 100 ألف بحلول عام 2030، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا العدد لاحقًا”.

وتابع البيان: “أبلغ وزير الدولة، جيس توينمان، مجلس النواب الهولندي بهذا الأمر اليوم في رسالة”.

وأوضح أنه “لا ينبغي فقط تسريع عملية تجنيد الجنود المحترفين والاحتياطيين والموظفين المدنيين، بل يجب أيضًا تدريبهم ودمجهم في الوحدات الدائمة بشكل أسرع”.

وقال توينمان: “الآن، هو الوقت المناسب لتنفيذ التغييرات اللازمة بسرعة في القوات المسلحة حتى نكون مستعدين عند الحاجة”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام هولندية، أن “وزارة الدفاع الهولندية تسعى إلى زيادة عدد أفرادها العسكريين إلى 200 ألف شخص “بسبب التوترات المتزايدة في العالم”.