بسبب الصيانة.. مطار مصراتة متوقف عن الحركة الجوية لأسبوعين

أفاد المتحدث باسم مطار مصراتة الدولي سليمان الجهيمي بإيقاف الرحلات الجوية في المطار، اعتبارا من يوم السبت المقبل حتى 27 مايو.

وأوضح الجهيمي في تصريح صحفي أنّ التوقف جاء بسبب البدء في صيانة الجزء الأوسط من مهبط المطارـ وأنّه جرى في السابق صيانو الجزئين الأمامي والخلفي من المهبط مع إمكانية تسيير الرحلات الجوية لتوفير مساحة مناسبة للهبوط والإقلاع.

وأضاف الجهيمي أنّ شركات الطيران لم تعلمهم بخطتهم البديلة عند توقف المطار، وأنّه من المتوقع تحويل جميع الرحلات إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتابع الجيهمي أنّهم يسعون إلى الانتهاء من أعمال الصيانة قبل المدة الزمنية المعلنة لاستئناف عمل المطار من جديد وتسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين بمدينة مصراتة.