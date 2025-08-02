بسبب بكتيريا قاتلة.. سحب فوري لمنتجات فاكهة شهيرة في 43 ولاية أمريكية

في تطور مثير للقلق، أعلنت شركة Doehler Dry Ingredient Solutions عن سحب فوري لعدد من منتجات الفاكهة المجففة بالتجميد من الأسواق الأمريكية، بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا الليستيريا مونوسيتوجينس، وهي من أخطر أنواع البكتيريا المنقولة عبر الغذاء، وقد تؤدي إلى أمراض شديدة وربما مميتة لدى فئات محددة من السكان.

وتُباع المنتجات المسحوبة تحت العلامة التجارية “Member’s Mark” في سلسلة متاجر Sam’s Club، وتوزّع على نطاق واسع في 43 ولاية أمريكية بالإضافة إلى بورتوريكو. وتشمل أنواع الفاكهة المجففة كلاً من الموز، الفراولة، والتفاح، وتُباع في عبوات فردية غالباً ما تُستخدم كوجبات خفيفة أثناء التنقل أو كمُكملات للزبادي والعصائر، وفق صحيفة ديلي ميل.

وجاء قرار السحب عقب نتائج فحوصات مخبرية أجريت على دفعات من هذه المنتجات، حيث تم التأكد من وجود بكتيريا الليستيريا، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى إصدار تحذيرات عاجلة نظراً لخطر الإصابة بـ داء الليستريات، الذي يهدد حياة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، من بينهم كبار السن، النساء الحوامل، الأطفال حديثو الولادة، ومرضى الأمراض المزمنة.

أعراض خطيرة ومضاعفات مميتة

وفقاً لتحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تتسبب الليستيريا في أعراض تشمل:

الحمى

الصداع الشديد

الغثيان والقيء

آلام البطن والإسهال

وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تنتشر العدوى إلى الجهاز العصبي المركزي، مسببة مضاعفات مثل الارتباك العقلي، تيبّس الرقبة، التشنجات، وفقدان التوازن، ما قد يؤدي إلى مضاعفات مميتة إذا لم يتم التشخيص والعلاج بشكل عاجل.

تواريخ الإنتاج والتحذيرات للمستهلكين

تشمل عملية السحب المنتجات التي تم توزيعها بين 1 و25 يوليو 2025، وتحمل تواريخ انتهاء صلاحية تتراوح بين 24 يونيو و25 يوليو 2027. وحتى لحظة إصدار التحذير، لم تُسجّل أي حالات مرضية مؤكدة مرتبطة بهذه الدفعات، إلا أن السلطات توصي بشدة بعدم استهلاك هذه المنتجات تحت أي ظرف.

ويمكن للمستهلكين التخلص من العبوات المتضررة بأمان، أو إعادتها إلى المتاجر التي بيعت فيها لاسترداد كامل قيمة الشراء.

الليستيريا: ملوث غذائي دائم الخطر

يُشار إلى أن بكتيريا الليستيريا تُعد من أخطر الملوثات التي تظهر في بعض أنواع الأغذية، بما في ذلك:

الخضراوات النيئة

منتجات الألبان غير المبسترة

اللحوم الباردة والمعلّبة

ويُعد منع انتشار هذه البكتيريا أمراً بالغ الأهمية في حماية الصحة العامة، ما يستدعي مراجعة سلسلة التوريد وتعزيز رقابة الجودة في المنشآت الغذائية.

خلفية صحية مقلقة وتكرار للسوابق

يأتي هذا السحب في وقت حساس، خاصة مع تزايد المخاوف من تلوث المنتجات الغذائية في السوق الأمريكية، حيث سُجلت في الأشهر الأخيرة عدة حالات لسحب منتجات أخرى ملوثة بمواد سامة أو بكتيريا ضارة، بعضها ارتبط بأمراض مزمنة مثل السرطان والتوحد.

الجهات الصحية الأمريكية تهيب بالمستهلكين التعامل بجدية مع التحذير، والاطلاع على أرقام التشغيل وتواريخ الصلاحية لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.