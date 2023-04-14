بسبب تجاوزات نظامها.. واشنطن تقرر تخفيض مساعداتها المالية لتونس

قررت الولايات المتحدة تخفيض المبالغ المقدمة إلى تونس للبدء في المرحلة الثالثة والأخيرة لتأمين حدودها مع ليبيا وهو برنامج نفذه الجيش التونسي بتمويل من أمريكا وألمانيا.

وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية إنّ التخفيض جاء بسبب ما وصفته واشنطن بتجاوزات النظام التونسي، مشيرة إلى دخول العلاقات التونسية الأمريكية مرحلة برود منذ أغسطس العام 2021.

وفي أغسطس عام 2021 أعلنت واشنطن عدم موافقتها على العملية السياسية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تونس منذ 25 يوليو من العام نفسه واعتبرتها انتكاسة للديمقراطية في البلاد.

وقررت واشنطن خفض مساعداتها الممنوحة بشكل كبير إلى تونس، حيث تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لأن تقلل الدعم من 106 ملايين دولار في العام الجاري إلى 68.3 مليون دولار في العام المقبل.