بسبب «تلوث قاتل».. سحب خبز شهير من الأسواق الأمريكية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بالتعاون مع شركة “هارتفورد بيكري”، عن سحب فوري لنوع من خبز “أرتيزان ستايل” من الأسواق، بعد اكتشاف تلوثه ببندق لم يُدرج كمكوّن على ملصق المنتج، ما يشكل خطرًا كبيرًا على المصابين بالحساسية تجاه المكسرات.

وشمل القرار نحو 883 وحدة من الخبز المتأثر، وُزعت في 12 ولاية أمريكية هي: ميشيغان، ويسكونسن، إلينوي، إنديانا، أوهايو، كنتاكي، تينيسي، جورجيا، أركنساس، ميزوري، ألاباما، وميسيسيبي. وتُباع هذه الأرغفة في سلاسل كبرى مثل وولمارت وكروجر.

ووفقًا لتوضيح الشركة، وقع الخطأ أثناء التحوّل بين خطي إنتاج داخل المصنع، أحدهما لإنتاج خبز يحتوي على البندق، والآخر لخبز أبيض خالٍ من المكسرات. أدى هذا التبديل غير الدقيق، دون تنظيف شامل للمعدات، إلى تلوث دفعات من الخبز الأبيض ببقايا البندق.

ورغم أن العبوة كُتب عليها تنويه عام “قد تحتوي على مكسرات شجرية”، فإن عدم تحديد البندق كمسبب مباشر للحساسية يُعد مخالفة واضحة للمعايير، ويشكل خطرًا حقيقياً على صحة المستهلكين، لا سيما الذين يعانون من حساسية شديدة يمكن أن تكون مميتة.

وتزن العبوة المتأثرة 12 أونصة، وتحمل رمز المنتج العالمي (UPC): ‎24126018152، وتاريخ انتهاء صلاحية موحد هو 13 يوليو 2025، ويمكن التعرف على الدفعات المسحوبة من خلال رموز الإنتاج التالية:

T10 174010206

T10 174010306

T10 174010406

T10 174020206

T10 174020306

T10 174020406

ردود فعل ومخاوف

تلقت “هارتفورد بيكري” عددًا من شكاوى المستهلكين، بينهم من لاحظ وجود قطع مكسرات داخل الأرغفة، وسُجّلت حالة واحدة لأعراض اضطراب هضمي، لكن لم تُسجّل أي إصابات خطيرة أو وفيات حتى لحظة نشر الخبر.

وحثّت الشركة وإدارة الغذاء والدواء جميع المستهلكين على التوقف الفوري عن تناول المنتج المتأثر، والتوجّه لإعادته إلى نقاط البيع لاسترداد المبلغ المدفوع بالكامل.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إعلان مشابه عن سحب منتجات دجاج ملوثة ببكتيريا الليستيريا أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص، في موجة جديدة من التحذيرات المرتبطة بسلامة الأغذية في الولايات المتحدة. كما سُحب مؤخراً عدد من مكملات الفيتامين بسبب احتوائها على مواد غير آمنة.

Artisanal bread sold at Kroger, Walmart voluntarily recalled https://t.co/Edv9s4pZi6 — USA TODAY (@USATODAY) July 13, 2025