بسبب تهريب المخدرات.. السعودية تحكم على مواطن مصري بالإعدام

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، “بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل “الإعدام” لمواطن مصري”.

وبحسب وكالة واس، قالت الوزارة في بيانها: “أقدم حسين سيد أحمد عبد الباقي- مصري الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني حسين سيد أحمد عبد الباقي- مصري الجنسية- يوم الخميس 2 رجب 1446 هجري الموافق 2 يناير 2025 بمنطقة تبوك”.

وختمت البيان: “وزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.