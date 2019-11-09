بسبب جثة شخص أفريقي.. انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية!

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه في إطار الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، ورد بلاغ من إدارة توزيع الجفارة حول انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية منذ ليلة الجمعة الماضية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، السبت، أنه أثناء الكشف أتضح وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية، ووجود شخص متوفي أسمر البشرة، أتضح أنه من إحدى الدول الإفريقية، وبجانبه آلة قطع الأسلاك.

ورجحت شركة الكهرباء أن الشخص سقط من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك وهرعت إلى عين المكان للكشف على الجثة وتم إعطاء الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.