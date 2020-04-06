بسبب كورونا.. «طيران الإمارات» تواجه شبح الإفلاس

سجلت الإمارات 277 إصابة جديدة ب كورونا وارتفعت الوفيات إلى 11 حالة. [غيتي]

أفادت تقارير إخبارية، بأن شركة “طيران الإمارات” تسعى لاقتراض مليارات الدولارات من البنوك لإنقاذ نفسها من الإفلاس، في ظل أزمة فيروس كورونا التي عطلت الرحلات الجوية للشركة.

وبحسب ما كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن “طيران الإمارات” تتواصل مع مصارف محلية ودولية بشأن التمويل الذي سيضاف إلى المساعدات المالية الحكومية والتي لم يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن من بين الخيارات التي يتم بحثها “القروض الثنائية”، بحيث تكون تكلفتها أقل وأقساطها أقل مقارنة مع القروض الجمعية.

يأتي ذلك في حين، أعلنت دبي في وقت سابق، عن خطة إنقاذ لأكبر شركة طيران في العالم لرحلات المسافات الطويلة بعدما تسبب فيروس كورونا في تعطيل حركة الطيران الدولي.

كما أعلنت دبي عن دعمها الكامل لطيران الإمارات عبر ضخ رأسمال جديد لها.

يُشار إلى أن شركة “طيران الإمارات” كانت تنفذ أكثر من 500 رحلة يوميا في المتوسط، قبل أزمة فيروس كورونا التي شلت حركته.

وأعلنت السلطات الإماراتية عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 2076 حالة، وحالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 11 حالة.

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