بسبب مخاطر صحية.. سحب عصائر شهيرة من الأسواق الأمريكية

في خطوة لضمان جودة المنتجات الغذائية وسلامتها، وحماية صحة المستهلكين، قامت السلطات الأمريكية بسحب مجموعة من العصائر الشهيرة من الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بسلامتها، وتضمنت هذه الإجراءات سحب آلاف الزجاجات من عصير التفاح وعصير اليقطين، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بمواد قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأصدرت السلطات الأمريكية أمراً بسحب كميات كبيرة من عصير التفاح وعصير اليقطين من الأسواق، استجابةً لمخاوف تتعلق بالسلامة الصحية.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، سحب أكثر من 170 ألف زجاجة من عصير التفاح الشهير “مارتينيلي”، الموزع في 28 ولاية أمريكية، بعد اكتشاف تلوث محتمل بمادة الباتولين، وهي سموم فطرية طبيعية قد تشكل خطرًا صحيًا على الإنسان والماشية.

وقالت الإدارة: “العصير المتأثر يتميز بعبوات زجاجية شفافة ودائرية ذات غطاء معدني أبيض، ويأتي في صناديق تحتوي على 24 زجاجة بسعة 10 أونصات لكل زجاجة، وشملت عملية السحب 7234 صندوقًا بما يعادل 173616 زجاجة، وتم توزيع المنتج في ولايات عدة من بينها كاليفورنيا وتكساس ونيويورك”.

وصنفت إدارة FDA السحب كإجراء طوعي ضمن الفئة الثانية، محذرة من استهلاك المنتج الذي قد يسبب أعراضًا صحية مؤقتة، وأوصت الوكالة المستهلكين بالتخلص من العصير أو إعادته إلى مكان الشراء.

في سياق آخر، قامت شركة “ووكرز واين جوس”، بسحب عبوات عصير اليقطين الموزعة في عدة ولايات أمريكية بعد اكتشاف نقص في مستويات الحموضة المطلوبة لضمان عملية تعقيم آمنة، مما يزيد من احتمالية نمو بكتيريا التسمم الغذائي التي قد تسبب حالات خطيرة تصل إلى الشلل أو الوفاة.

ودعت السلطات المستهلكين إلى التحقق من تفاصيل المنتجات المتأثرة والالتزام بالتوصيات الصحية، مؤكدة أهمية التصرف بسرعة لتجنب أي مخاطر صحية محتملة، إذا ظهرت أي أعراض غير طبيعية، مثل السعال أو الغثيان أو الطفح الجلدي، وناشدت الوكالة المواطنين مراجعة الطبيب على الفور.

الجدير بالذكر أنه في عام 2021، تم سحب كميات كبيرة من اللحوم المفرومة في الولايات المتحدة بسبب تلوثها بالبكتيريا، مما أدى إلى تحذيرات صحية واسعة النطاق، وفي عام 2020، تم سحب أنواع من الجبن في أوروبا بسبب تلوثها ببكتيريا الليستيريا، التي قد تسبب أمراضًا خطيرة خاصة للحوامل وكبار السن، وفي عام 2019، تم سحب أنواع من أغذية الأطفال بسبب وجود مستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، وفي عام 2022، تم سحب دفعات من الشوكولاتة في عدة دول بسبب احتمال احتوائها على آثار من السالمونيلا.

JUICE RECALL: S. Martinelli & Co. said it is recalling over 170,000 of its 10-ounce glass bottles of apple juice over concerns it could be contaminated with patulin, a toxin that can cause nausea and vomiting. https://t.co/9qlmSeEckN — WSVN 7 News (@wsvn) April 28, 2025

فوائد عصير التفاح

ترطيب الجسم: يحتوي عصير التفاح على نسبة عالية من الماء تصل إلى 88%، مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب، خاصة للأطفال أو الأشخاص المعرضين للجفاف.

دعم صحة القلب: يحتوي على مركبات نباتية مثل البوليفينول، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

تحسين وظائف الدماغ: مضادات الأكسدة الموجودة في عصير التفاح قد تحمي الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يدعم الصحة العقلية مع التقدم في العمر.

تعزيز المناعة: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تحسين الهضم: يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، خاصة عند تناوله بدون إضافة السكر.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، يُفضل تناوله باعتدال لتجنب زيادة الوزن بسبب محتواه من السكر، كما يُنصح باختيار العصير الطبيعي 100% للحصول على أقصى فائدة.