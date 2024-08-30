بسبب هطول الأمطار الغزيرة.. تنفيس جزئي لسد وادي المجينين

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربعة، صباح اليوم الجمعة، أن إدارة السدود أجرت تنفيسا جزئيا لسد وادي المجينين، نظرا لهطول الأمطار الغزيرة بالمناطق الجبلية.

وقالت إدارة السدود إن هذا إجراء احترازي في ضوء توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة ما قد يتسبب في ارتفاع منسوب مخزون المياه بالسد.

ونبهت الإدارة في المنشور المواطنين القاطنين قرب مجرى الأودية بأخذ الحيطة والحذر والانتباه وتجنب عبور تلك الأودية.

وفي ذات السياق أيضاً، تم رفع درجة الاستعداد داخل مدن ومناطق سوق الخميس إمسيحل والسائح ووادي الربيع والهضبة وأبوسليم وشارع ميزران وصولا إلى شاطئ البحر في جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس.

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ليل الخميس – الجمعة توجيه سيارات الإسعاف ببلديات طرابلس الكبرى بالتمركز على محاذاة مجرى الوادى وبجانب الدوريات الأمنية تحسبا لأي طارئ.

يُشار إلى أن سد وادي المجينين هو سد ساتري يقع في وادي المجينين 64 كيلومتر جنوب طرابلس في الجبل الغربي، وتم الانتهاء من إنشاء السد عام 1972 وكان الغرض الرئيسي من إنشائه هو توفير المياه من أجل العمليات الزراعة في المنطقة وأيضًا للتحكم في الفيضانات.

#تنويه: أوضح مدير إدارة السدود بأنه قد تم فتح الصمامات بشكل جزئي لسد وادي المجينين بعد استقرار البحيرة ليتم تفريغ جزء من المياه وذلك للمحافظة علي المخزون الطبيعي ، حيث أن الجريان الحاصل بمجرى الوادي نتيجة للفتح الجزئي للصمامات وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية، على الجميع ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والإبتعاد عن الأودية والمناطق القريبة من مجاري المياه . #وزارة_الموارد_المائية #مكتب_ الاعلام_والتواصل #ليبيا_Libya تم النشر بواسطة ‏وزارة الموارد المائية – ليبيا‏ في الخميس، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤