بعثة الأمم المتحدة تحذّر من «المعلومات المضللة وخطاب الكراهية»

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بياناً حذرت فيه “من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية”.

وقالت البعثة في بيان: “تُدرك الأمم المتحدة في ليبيا التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي”.

وأضافت: “إن جهود الأمم المتحدة في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. إن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء”.

ودعت الأمم المتحدة “كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.