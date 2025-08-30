البعثة الأممية تعلن إحراز تقدم في محادثات الترتيبات الأمنية بطرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول العاصمة طرابلس، معتبرةً أن هذا التطور يشكل خطراً كبيراً على استقرار المدينة وسلامتها.

وأشارت البعثة إلى أن المحادثات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في طرابلس قد أحرزت تقدماً منذ انطلاقها في يونيو الماضي، تحت رعاية المجلس الرئاسي، وفي إطار لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة. وأوضحت البعثة أن بعض القضايا المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية قد شهدت تقدماً، إلا أنها شددت على ضرورة استمرار الحوار لمعالجة أي خلافات قائمة بأسرع وقت ممكن.

وفي ظل التصعيد الحالي، دعت البعثة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب تصعيد التوترات أو تعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت إلى أن أي استخدام للقوة – سواء عن عمد أو غير قصد – قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة، مما يشكل تهديداً مباشراً على سكان طرابلس.

كما نبهت البعثة إلى أن التحشيد الأخير للقوات في محيط العاصمة يمثل مصدر قلق كبير للسكان، وأكدت على أهمية اتخاذ السلطات كافة التدابير اللازمة لمنع اندلاع اشتباكات قد تضر بالمدنيين، خاصة في مدينة طرابلس التي تعد أكثر مدن البلاد اكتظاظاً بالسكان.

وفي هذا السياق، أكدت البعثة على التزامها بمواصلة جهود الوساطة مع الأطراف المعنية، لضمان استدامة الهدنة وحل القضايا الناشئة بطرق سلمية.

وأعادت البعثة تذكير جميع الأطراف بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددةً على أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية هي أعمال خارجة عن القانون. كما نوهت بتأكيد مجلس الأمن في 17 مايو الماضي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المدنيين.